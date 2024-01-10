Efeler’de 4 gitti, 3 geldi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Efeler 09 SFK, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. Teknik Direktör Veyis Kanber'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlılarda 4 oyuncu takımdan ayrılırken 3 yeni transfer kadroya katıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki santrafor Mert Efe Çölbeyi, 35 yaşındaki sol kanat Soner Ergençay, 29 yaşındaki ön libero Deniz Karadeniz, 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Muhammed Fatih Kunat ile yollarını ayrıldı.

YENİ İMZALAR HEMEN ATILDI

Geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı takımda forma giyen ve ilk yarıyı boş geçiren 25 yaşındaki sol kanat Murat Sevimler ile yeniden anlaşılırken, yeşil-beyazlı yönetim, Balıkesirspor'dan 21 yaşındaki stoper Enes Karabulut ve Manisa Yıldızspor 45'ten 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Enis Çelik'i renklerine bağladı.