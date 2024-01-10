Manisa FK’da Mary imzaladı

TRENDYOL 1. Lig'de ara transfer harekatına başlayan Manisa Futbol Kulübü daha önce anlaşmaya vardığı Çaykur Rizespor'dan ayrılan Kamerunlu golcü John Mary'i resmen kadrosuna kattı. Son 1.5 sezondur Süper Lig'de top koşturup bu yıl yalnızca 2 maçta şans bulabilen 30 yaşındaki futbolcunun imza törenine Başkan Mevl��t Aktan katıldı. Siyah-beyazlıların sezon sonuna kadar anlaştığı Mary, "Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig'e ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

HÜCUM HATTI GÜÇLENDİ

Manisa FK ara transferde daha önce yine Çaykur Rize'den sol bek Alberk Koç'u da almıştı. John Mary'nin transferi ile birlikte yeni teknik patron Mustafa Dalcı'nın ileri uçta eli güçlendi.