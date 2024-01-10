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Haberler Spor TFF duyurdu! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

TFF duyurdu! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Trendyol Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemine ait harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 20 takımın harcama limitleri duyuruldu.

DHA
TFF duyurdu! Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemine ait harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre en fazla harcama limitine yüzde 30 sapma payıyla birlikte 2 milyar 548 milyon TL ile Galatasaray sahip oldu. Fenerbahçe'nin harcama limiti 2 milyar 114 milyon TL olarak belirlenirken, 3'üncü sırada 1 milyar 190 milyon TL ile Beşiktaş yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1. Galatasaray: 1.960.526.431 - 2.548.684.360

2. Fenerbahçe: 1.626.734.036 - 2.114.754.247

3. Beşiktaş: 915.665.976 - 1.190.365.769

4. Adana Demirspor: 426.228.603 - 554.097.184

5. Başakşehir FK: 343.473.095 - 446.515.024

6. Trabzonspor: 992.606.654 - 1.290.388.651

7. Fatih Karagümrük: 165.390.242 - 215.007.315

8. Konyaspor: 327.856.954 - 426.214.040

9. Kayserispor: 242.722.140 - 315.538.782

10. Kasımpaşa: 149.770.389 - 194.701.506

11. MKE Ankaragücü: 395.788.473 - 514.525.015

12. İstanbulspor: 147.927.800 - 192.306.141

13. Antalyaspor: 249.666.963 - 324.567.052

14. Sivasspor: 161.174.521 - 209.526.877

15. Alanyaspor: 256.080.888 - 332.905.154

16. Gaziantep FK: 260.500.613 - 338.650.796

17. Hatayspor: 378.774.485 - 492.406.831

18. Samsunspor: 497.021.455 - 646.127.892

19. Çaykur Rizespor: 331.789.867 - 431.326.827

20. Pendikspor: 196.489.513 - 255.436.367

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