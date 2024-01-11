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Haberler Spor Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

HABER MERKEZİ
Limitler açıklandı
Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri'ne göre en fazla limiti alan takım Galatasaray oldu. Sapma payı dahil 2.548.684.360 lira limit alan sarı-kırmızıları, 2.114.754.247 lira ile Fenerbahçe, 1.190.365.769 lira ile Beşiktaş ve 554.097.184 lira ile Trabzon izledi. En az limit verilen kulüp ise 255.436.367 lira ile Pendikspor oldu.
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