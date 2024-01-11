Milli tenisçi Zeynep Sönmez Avustralya’da 2. tura yükseldi

Teniste kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağında yer alan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık turnuvasının elemelerindeki ilk tur maçında klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı. 21 yaşındaki tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı. Zeynep böylece ilk kez katıldığı grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti. Zeynep 2. turda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic ile eşleşti.