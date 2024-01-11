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Haberler Spor Tire FK liderliği son maç kaptırdı

Tire FK liderliği son maç kaptırdı

NADİR UYSAL
Tire FK liderliği son maç kaptırdı
İzmir Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Tire 2021 FK, ilk yarının son karşılaşmasında kötü hava koşulları nedeniyle maç devam ederken ertelenen Tepecikspor'a evinde 2-1 yenilerek liderliği kaybetti. Geçen hafta tecrübeli golcü kaptan Timur Kosovalı ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar ilk yarı sonunda 30 puanla zirvede yer alan Çeşme Belediyespor'un ardından 29 puanla kendine 2. sırada yer buldu. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten teknik ekip ve futbolcular, "Şampiyonluk hedefimizden bir şey kaybetmedik. Gerekli bölgelere yeni transferler olacak" dediler.
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