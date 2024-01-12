Bodrum FK Kemen’e teklif yaptı

TRENDYOL 1. Lig'de geçen sezon kaçırdığı Süper Lig biletini ikinci yarıda kapmak isteyen Bodrum FK transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Kayserispor formasını giyen 27 yaşındaki orta saha Olivier Kemen'i radarına aldı. Geçtiğimiz gün Süper Lig ekibinden alacağı olduğu gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kemen ile temasa geçen kurmaylar, deneyimli oyuncudan olumlu dönüş aldı. Son 3 sezondur Kayseri temsilcisinde 72 maça çıkan ve attığı 5 gol ile dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanan Bodrum yönetimi, bir terslik olmazsa oyuncuya imzayı attıracak.

ADA'DA OYNADI

Porfesyonel kariyerine Newcastle Utd'ta başlayan Kemen, Lyon 2, Lyon, Gazelec, Niort gibi takımlarda forma giyme başarısını gösterdi. Deneyimli oyuncunun teknik direktör İsmet Taşdemir'in bir süredir göz hapsinde olduğu öğrenilirken,krizi fırsata çevirmek isteyen kurmaylar, vakit kaybetmeden transferi noktalamak istiyor.

TAŞDEMİR GENÇLERDEN UMUTLU

ARA dönemde kadrosuna üç genç oyuncuyu da dahil eden Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir, transfer politikasından memnun. Taşdemir, "Afyon'dan Eray, Nazilli'den Furkan ve Buca'dan Ahmet'le anlaştık. Genç bulma ve değerlendirme işimiz devam ediyor. Yarını da düşünmek zorundayız sadece bugünü değil. Bunun dışında herkesin beklediği transfer konusunda da devre arası transfer yapmak çok zor. İyi oyuncusunu kimse bırakmaz istemez. Nokta sayılabilecek oyuncu almadık gibi gözüküyor ama biz gençlerimizden çok ümitliyiz" diye konuştu.