Efeler 09 yine İncirliova’da

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını yine İncirliova'da oynayacak. Aydın Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız raporu verilmesiyle yıkım kararı alınmasının ardından sezon başında maçlarını İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynamaya başlayan Efeler 09 SFK, Nazilli İlçe Stadı'na taşınma planından vazgeçti. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün onayına rağmen statta ev sahibi konumundaki Nazilli Belediye'nin talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine kurmaylar sezona İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda devam kararı aldı. Efeler 09 SFK özel maçta Bergama'yı Burak'ın golüyle 1-0 yendi.