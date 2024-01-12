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Haberler Spor Manisa FK, Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı

Manisa FK, Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Azerbaycanlı sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı. 26 yaşındaki yetenekli futbolcu, 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak takıma katıldı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan da katılırken, Taşqın, Manisa Futbol Kulübü'nde başarılı işlere imza atmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

İHA
Manisa FK, Sertan Taşqın’ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın'ı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, 26 yaşındaki Azeri sağ bek oyuncusu Sertan Taşqın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Sertan Taşqın, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Burada güzel işlere imza atmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım" dedi.

Sertan Taşqın'a başarı dileklerini ileten Futbol Şube Sorusu Erdem Özkan ise "Sertan Taşqın, Azerbaycan Premier Lig'inin dikkat çeken oyuncularından biri. Azerbaycan Milli Takımı'nın da formasını terletmiş bir isim. Yeteneklerine güveniyoruz. Burada kendini geliştirerek iyi yerlere gelecektir. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli Takımı'nda da görev alan Sertan Taşqın, kariyerinde çıktığı 188 resmi maçta 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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