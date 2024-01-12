  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa tur şansını azalttı

Manisa tur şansını azalttı

HABER MERKEZİ
Manisa tur şansını azalttı
FIBA Europe Cup 2. Tur M Grubu'nda Gravelines ve Nymburk'tan sonra evinde Casademont Zaragoza'ya da 68-65 yenilerek 3'te 0 çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci maçlar öncesinde çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Avrupa'daki ilk sezonunda elemeler ve ilk turda zirvede yer aldıktan sonra ikinci turda dibe demir atan Manisa ekibi grupta 3 maçın 2'sini evinde kaybetti. İspanyol ekibi önünde yuvaya dönen Antrenör Hakan Demir yönetiminde ilk Avrupa sınavına çıkan yeşil-beyazlı ekip son saniyede Russell'la üçlüğü bulamayınca mağlubiyete razı oldu. Nymburk, Zaragoza ve Gravelines'in 2'şer galibiyetlerinin bulunduğu grupta son sırada kalan temsilcimiz 24 Ocak'ta Fransa'da Gravelines ile oynayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA