  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milli yelkenci Ecem olimpiyat kotası aldı

Milli yelkenci Ecem olimpiyat kotası aldı

HABER MERKEZİ
Milli yelkenci Ecem olimpiyat kotası aldı
ARJANTİN'İN Mar del Plata şehrinde 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen ILCA 6 Dünya Şampiyonası sona erdi. 51 sporcunun ILCA 6 Altın Grup'ta mücadele ettiği yarışta 36. sırada yarışı tamamlayan Ecem Güzel (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Türkiye'ye yelkende ilk kotayı kazandırdı. 50 sporcunun ILCA 6 Gümüş Grup'ta mücadele ettiği yarışta ise Çağla Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 5. sırada, Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Kulübü) 33. sırada yarışı tamamladı. Türkiye Yelken Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemize kotayı kazandıran sporcumuz Ecem Güzel'i, mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA