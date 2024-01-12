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Haberler Spor Pınar KSK evde çözecek

Pınar KSK evde çözecek

Breogan’a yenilerek avantaj yitiren KSK turu 17 Ocak’ta İzmir’de geçmek istiyor

HABER MERKEZİ
Pınar KSK evde çözecek

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi (BCL) Play-In etabındaki ikinci sınavda İspanya'da Rio Breogan'a 80-73 yenilerek son 16'yı garantileme fırsatını tepen Pınar Karşıyaka, turu İzmir'e bıraktı. İlk maçta mağlup ettiği İspanyol rakibine rövanşta boyun eğen yeşil-kırmızılılar saha avantajını elinde bulunduruyor. Karşıyaka üçüncü maça taşınan seride turu 17 Ocak'ta evinde geçmeye çalışacak. Rakibini elerse son 16'da K Grubu'nda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve Play-In etabını geçen Yunanistan'dan Peristeri'yle eşleşecek Pınar Karşıyaka, evinde yalnız 2 maça çıkacak

UFUK SARICA OLDUKÇA UMUTLU

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Rio Breogan karşısında turu iç sahada geçeceklerini söyledi. Sarıca, "saha avantajı halen bizde, önümüzdeki hafta bir maç daha oynayacağız. Önümüzdeki hafta iç sahada kazanacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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