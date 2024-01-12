Süper Lig’de kural değişti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de yabancı kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig'de 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda (2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027) A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027-2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürüldü. Maç günü listesinde sınırlama olmayacağı açıklanırken buna göre Süper Lig'de takımlar ilk 11'in tamamını yabancı oyunculardan oluşturabilecek. TFF'nin açıklamasında A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü belirtildi.

YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK FONU

A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi. Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması kararlaştırıldı. 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere, federasyon tarafından "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecek.

1. LİG'DE DE SAYI AZALACAK

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda 1. Lig'de yabancı oyuncu sayısının 6'ya, sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüleceğini açıkladı. Burada da A takım listesine yazılacak futbolcu sayısı 30'dan 26'ya düşürülürken A takım listesine yazılacak A Milli Takım'da oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün, kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi. TFF'nin açıklamasında, "2024- 2025 sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresindeki oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır" denildi.