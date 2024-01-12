Süper Lig’de VAR hakemi sayısı 40’a çıkarıldı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi" denildi.

HAKEMLERİ MHK ATAYACAK

Hakemlerin maçlara atanması konusunda değişikliğe gidildiği de belirtilerek, "2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.