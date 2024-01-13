FIFA depremi

FIFA (Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu), dün davası bulunan ve bu bağlamda transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi. FIFA, bu açıklamayı futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek istediğini için paylaştığını dile getirdi. FIFA'dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti. FIFA'nın yayınladığı liste hakkında henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

İZMİR EKİBİ ALTAY'A DA GELDİ

Türkiye'de Süper Lig, Birinci, İkinci ve Üçüncü Lig ve amatör ligler dahil 23 kulübe transfer yasağı getirildi. Bu kulüpler arasında İzmir takımlarından Altay'da bulunuyor. Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'un yanı sıra Birinci Lig'de yer alan Yeni Malatya, Tuzlaspor, Altay, Erzurumspor, Adanaspor, Ümraniyespor ile Giresunspor'da gelen bu şok açıklama sonrası deprem yaşandı.

ÜÇ KULÜBE SÜRESİZ CEZA VERİLDİ

Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü ve Kayserispor 3'er dönem ceza alırken, Samsunspor ise 2 dönem transfer yasağı almıştı. Birinci Lig ekiplerinden İzmir ekibi Altay, Erzurumspor ve Giresunspor'un mevcut olan transfer yasaklarına da ek geldi. Bu üç kulübün devam eden yasaklarının bulunması nedeniyle FIFA yetkilileri bu takımlara süresiz transfer yasağı getirdi.

ALT LİGLERDEN TAKIMLAR DA VAR

Bu üç ekibin cezasını ancak FIFA indirebilecek. Bu üç takım dışında sezon başı federasyona başvurarak bu sezon için ligden çekilen Yeni Malatyaspor ile Tuzlaspor'a da üçer dönem transfer yasağı getirildi. Bu kulüpler dışında 2. Lig ekipleri Denizlispor, Bursaspor, 3. Lig takımları Elazığspor, Akhisarspor, amatör ligler de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyes, Manisaspor ile Mersin Talimyurdu Spor Kulubü ve Kadınlar Süper Lig'in den Alg Spor'da ceza alan kulüplerden oldu.