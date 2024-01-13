Koç’a gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Sivasspor maçında da hakem hatalarının ön plana çıktığını ifade eden Başkan Özbek, "Nasıl oluyor da bu maça Zorbay Küçük atanıyor? Zorbay Küçük maçlarında Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36, Galatasaray'ın puan ortalaması 1.75. VAR hakemi Alper Ulusoy Türkiye Futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum; Galatasaray'dan ne istiyorsunuz?" dedi. Göreve geldikleri ilk sene Galatasaray'ın şampiyon olmasının beklenmediğini söyleyen Özbek, "Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için böyle çalışıyorlar. Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş" dedi.

'SAMİMİYSEN AÇIKLA'

Konuşmasında Ali Koç'a da gönderme yapan Özbek, "Dünya spor tarihinde ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak? MHK mı, başkaları mı? Ali Koç başkanken, 4-5 federasyon değişmiş. Hepsi mi böyle istiyordu? Samimiysen açıkla! Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz. Bu camia tarihi boyunca kendisine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz" dedi. Türk futbolunda yaşanan standartsızlığı MHK ve TFF'nin çözmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Özbek, "Bu yetki sahibi kişiler, ya bu işi layığı ile yönetmek zorunda ya da beceremiyorlarsa gereğini yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Erden Timur'a Icardi'nin sakatlığıyla ilgili bir soru sorulması üzerine de araya giren Özbek, "Icardi'nin Beşiktaş maçında da ayağını kırdılar, Fenerbahçe maçında da gözünü çıkarıyorlardı. Net kırmızı kartı da vermediler. Bunları da eklemek lazım" diye konuştu.