MHK, hakem atamalarına yeni bir sistem getirdi

Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesinde Ahmet İbanoğlu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bazı değişiklikler yapıldığı açıklandı. Buna göre, Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi. 2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sisteminin de artık her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyeceği açıklandı. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.