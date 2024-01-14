Ardalı Real Madrid Barcelona önünde

İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Riyad'da oynanacak karşılaşma bugün TSİ 22.00'de başlayacak. Atletico Madrid ile oynanan yarı final maçının ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren Arda Güler, Barcelona'ya karşı yine yedek kulübesinde başlayacak. İspanyol basınında Arda Güler'in El Clasico'ya yedek kulübesinde başlayacağı belirtilirken maçın ilerleyen dakikalarında süre alabileceği öne sürüldü. Ancelotti'nin tercih sıralamasında Brahim Diaz, Joselu ve Ceballos'un Arda Güler'in önünde yer aldığı ifade edildi. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Güler bugün forma şansı bulursa ilk kez El Clasico deneyimi yaşayacak.