Aydın Çukurova virajında

Sultanlar Ligi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'la karşılaşacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde 14 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanla 11'inci sırada, 3 galibiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 12 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bu kez galip gelerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek ve moral bulmak istiyor.