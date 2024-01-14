  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın Çukurova virajında

Aydın Çukurova virajında

HABER MERKEZİ
Aydın Çukurova virajında
Sultanlar Ligi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün deplasmanda düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'la karşılaşacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ligde 14 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanla 11'inci sırada, 3 galibiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 12 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bu kez galip gelerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek ve moral bulmak istiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA