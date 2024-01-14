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Haberler Spor Yayında Premier Lig modeli

Yayında Premier Lig modeli

HABER MERKEZİ
Yayında Premier Lig modeli
Futbolun marka değerini artırıp, maçların daha fazla izlenmesini sağlamak isteyen TFF, naklen yayınlarda Premier Lig modelini benimsedi. Buna göre, özellikle tribünde seyirci sıkıntısı çeken kulüplerin, izlenilirliğinin artması için bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmaması sağlanacak. Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak, buradan çıkacak veriler ışığında, hangi maçların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilecek. Buna rağmen bütün maçlar, VAR (Video Asistan Hakem) nedeniyle yine de kayıt altına alınacak. İhaleyi kazanan kurum, gerekirse bu maçları kulüplere, yerel kanallara ya da başka platformlara bedeli karşılığında verebilecek. Böylece gelirin 150 milyon dolara çıkması bekleniyor.
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