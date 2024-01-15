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Haberler Spor Aydın Adana'da kayıp

Aydın Adana'da kayıp

HABER MERKEZİ
Aydın Adana’da kayıp
SULTANLAR Ligi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanda dün düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'a da yenilerek yara aldı: 3-1. Adana'da oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Aydın ekibi ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette oyundan düşen Aydın BŞB, bu bölümü 25-22 kaybederken skora denge geldi: 1-1. Üçüncü çeyreği de aynı skorla 25-22 kaybeden Aydın temsilcisi 2-1 geriye düştü. Çekişmeli geçen son sette rakibine diş geçiremeyen Aydın BŞB, çeyreği 25-23 maçı da 3-1 kaybetti. Ligde 15 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanda kaldı.
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