Ege derbisinde kazanan yok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında Ege derbisinde Nazilli Belediyespor evinde Altınordu'yu konuk etti. 38'de Devrim'in sağdan açtığı ortada kaleci Ozan'ın uçarak yumrukladığı topa ceza sahası yayı üzerinde Metehan gelişine sert vurdu. Kaleye doğru giden topu 6 pas içerisinde Recep Efe dokunarak kornere çeldi. 40'ta Yusuf Acer'in 25 metreden vurduğu orta şut karışımı pasında Yunus Emre'nin ters dokunuşunda kaleci Ozan Can topu güçlükle kornere çeldi. 45+1'de defans arkasına atılan topla buluşan Devrim, Hakkı Can ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Devrim penaltıyı gole çevirdi.

57'de Salih'in ortasına Ahmet'in yaptığı kafa vuruşunu Hasan Berat çizgide dokunarak kornere çeldi. 74'üncü dakikada Sami, Ekrem'e yaptığı sert müdahaleyle ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. 77'de Onur'un sol kanattan açtığı ortada İlkan'ın indirip kaleci Ozan'ı çalımlayıp aktardığı topla buluşan Ege'nin şutunda top üstten auta gitti. 90+1'de Yunus Emre'nin uzun pasını Ahmet hemen Hakkı Can'a indirdi. Bu esnada Nazillili oyuncu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Ahmet Gökbayrak maçın skorunu belirledi.