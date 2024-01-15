Galatasaray Kayseri önünde

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Sarıkırmızılılarda 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson ve Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Ziyech ve Bakambu, maçta görev yapamayacak. Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

EVİNDE YIKILMIYOR

G.SARAY, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 maçı kaybetmedi