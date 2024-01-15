Manisa FK hayat buldu

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, evinde güçlü rakibi Kocaelispor'u 2-1 yenerek ikinci devreye galibiyetle başladı. 19'da Diallo sağdan hızla ceza alanına girdi. Vuruşunda kaleci Gökhan'dan dönen topu savunmaya rağmen tamamladı: 1-0. 23'de soldan Beridze'nin ortasında arka direkte Barış düzgün bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1.

'VAR' DAMGA VURDU

37'de Ensar'ın şutunda kaleci Gökhan'ı geçen topu savunma çizgi üzerinden çıkardı. 50'de geriden atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Oğuz öne çıkan kaleci Gökhan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 2-1. 53'te Tanque ceza alanında Graovac ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, VAR'da pozisyonu inceledikten sonra kararı iptal etti. 89'da Lima ceza alanı içinde rakibi Yusuf ile birlikte yerde kaldı. Hakem Yusuf'un yerde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası Lima'nın Yusuf'a faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı ikinci kez iptal edildi. Maçı Manisa FK 2-1 kazandı.

YENİ TRANSFERLER ONBİRDE BAŞLADI

MANİSA FK'da yeni transferler ilk kez 11'de forma giydi. Siyah-beyazlı ekibin savunma hattının tamamı neredeyse farklı isimlerden oluştu. Son transferler Sertan Taşqın ve Ensar Akgün'ün yanı sıra, Ç.Rize'den gelen Alberk ilk kez forma giydi. Yine Ç.Rize'den alınan John Mary de ikinci yarıda Diallo'nun yerine oyuna girerek ilk kez siyahbeyazlı formayı giydi.

MUSTAFA DALCI GALİBİYETLE BAŞLADI

MANİSA FK'da ilk yarının sona ermesiyle birlikte Osman Özköylü'nün yerine göreve gelen teknik direktör Mustafa Dalcı dün siyah-beyazlılarla ilk maçına çıktı. 50 yaşındaki teknik adam dün ilk iki mücadelesi veren Kocaelispor'u yenerek Manisa'daki kariyerine galibiyetle başladı.