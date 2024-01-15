Meler’e çiçekli karşılama

Süper Lig'in 15'inci haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan ve o günden bu yana görev almayan hakem Halil Umut Meler, sahalara bugün oynanan İstanbulspor - Konyaspor maçıyla geri döndü. İstanbulspor - Konyaspor maçıyla sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi iki takım da çiçek verdi. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve takım kaptanı Mehmet Yeşil'in yanı sıra Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve takım kaptanı Guilherme Sitya, hakem Meler'e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.