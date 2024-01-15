Pınar KSK moral buldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'u 90-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste aldığı Merkezefendi Belediyesi Basket (D) ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetlerinin ardından kazanarak moral buldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda 81-69 mağlup olduğu Aliağa ekibinden rövanşı alan yeşil-kırmızılılar, ligde zirve yarışını sürdürdü. Salonun yeterince dolu olmadığını ifade eden Başantrenör Ufuk Sarıca, "Aklımız biraz hafta içi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçtaydı. O maçı kaybettikten sonra takımın üstüne gereksiz bir stres yüklendi. Önemli olan ayakta kalmak. Avrupa'da son 16'ya kalmayı hak ediyoruz. Çarşamba günü dolu salonda turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

PETKİMSPOR ANİ FREN YAPTI

BASKETBOL Süper Lig'de Play-Off içindeki yerini koruyan Aliağa Petkimspor, İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'ya yenilerek fren yaptı. Ligde Büyükçekmece ve son Çağdaş Bodrumspor galibiyetleriyle son iki maçını kazanan İzmir ekibi, yine seriye son verdi. Bu sezon ilk kez üçte üç yapma şansını da kaçıran Aliağa temsilcisi 16 maçta 8 galibiyette kalarak Play-Off potasındaki yerini de zora soktu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, güçlü rakipleri Pınar Karşıyaka karşısında etkili olamadıklarını ifade ederek en kısa sürede toparlanan yine seri galibiyetler alacaklarını ifade etti. Petkimspor, gelecek hafta sahasında Play-Off hattına girmeye çalışan Bahçeşehir ile karşı karşıya gelecek.