Samet, Terim’in yanına gitti

YUNANİSTAN ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı. Başarılı futbolcunun Panathinaikos forması giyen ilk Türk oyuncu olacağı belirtildi. Yeşilbeyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.