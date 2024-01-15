Trabzon 1 puana razı

SÜPER Lig'de Avrupa mücadelesi veren Trabzonspor, öne geçtiği maçta dün Antalyaspor ile deplasmandan 1-1 berabere kaldı: 1-1. Karadeniz temsilcisi karşılaşmaya golle başladı. Henüz 2. dakikada Bardhi'nin pasında, Fountas'ın golüyle öne geçti: 0-1. 68'de Safuri'nin ortasında kale önünde bomboş kalan Jehezkel kafa vuruşu ile skora denge getirdi: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.

OLAY İSİM KADRO DIŞI

ANTALYASPOR Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi. Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti. Bu olay sonrası Antalya yönetimi futbolcuyu kadro dışı bıraktı.