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Haberler Spor Beşiktaş’tan flaş başvuru

Beşiktaş’tan flaş başvuru

Beşiktaş yöneticileri yaptıkları açıklamada ALG’nin oyuncusu Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu iddia etti.

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’tan flaş başvuru
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde önceki deplasmanda Gaziantep ALG Spor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş United Payment'in yöneticileri maç sonrası şok bir iddiada bulundu. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibinde forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu iddia etti. Fidan, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!" diye konuştu. Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklama yaparak, "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" diye konuştu. ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.
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