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Yankı finalde kaybetti

HABER MERKEZİ
Yankı finalde kaybetti
Milli tenisçi Yankı Erel, Katar'da düzenlenen M15 Doha Turnuvası'nda tek erkeklerde ikinci oldu. Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, finalde Özbek Khumoyun Sultanov ile karşılaştı. Yankı, rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. Finale kadar gösterdiği mücadele ile alkış toplayan milli tenisçi müsabakanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Yankı yaptığı açıklamada, "Organizasyonu ikinci bitirdim. Hedefim kupayı almaktı. Fakat yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Daha katılacak çok kupa ve çok maç var. Hedeflerim için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
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