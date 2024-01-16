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Haberler Spor ZTK'da 5. Tur heyecanı! Bandırmaspor son 16 turuna yükseldi

ZTK'da 5. Tur heyecanı! Bandırmaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk takım 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

İHA
ZTK’da 5. Tur heyecanı! Bandırmaspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Gomis'in kafayla indirdiği topu penaltı noktasının gerisinde kontrol eden Winck'in hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Akın Alkan kurtardı.

31. dakikada Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında ceza alanı sol tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Gomis'in sert şutunu file bekçisi Akın Alkan kornere çeldi.

40. dakikada Bandırmaspor'da Foor'un kendi yarı alanından savunmanın arkasına attığı pasta Metehan Mimaroğlu topla birlikte ilerleyip kaleci Ali Emre'yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

74. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yasin Özcan'ın kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan'ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın Alkan'da kaldı.

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