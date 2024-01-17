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Haberler Spor Çeşme Yarı Maratonu Mayıs’ta

Çeşme Yarı Maratonu Mayıs’ta

HABER MERKEZİ
Çeşme Yarı Maratonu Mayıs’ta
Bu yıl ikincisi koşulacak Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle "Argeus Travel & Events" tarafından düzenlenecek. Çeşme ilçe merkezi ile Alaçatı'nın da parkurda yer aldığı etkinlikte yarı maratonun yanı sıra 10 kilometrelik yol koşusu da yapılacak. Maratona katılmak isteyenler başvurularını 1 Mayıs'a kadar "https:// cesmeyarimaratonu.com" internet sitesinden gerçekleştirebilecek.
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