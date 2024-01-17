Fethiyespor’da Berk imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ligin ikinci yarısının ilk haftasını bay geçerken transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta evinde oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına başlayan Muğla ekibi, stoper bölgesine hamle yaptı. Fethiye temsilcisi, bonservisi Samsunspor'da bulunan ancak sezonun ilk yarısını Ümraniyespor'da geçiren 26 yaşındaki Berk Taşkın'ı kadrosuna katarak Ali Mert Aydın ve Serdar Ümit Deniz'in ardından takviyelerine bir yenisini ekledi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Samsunspor, Karacabey ve Erokspor formalarını da giydi. Fethiyespor 21 Ocak Pazar günü sahasında Play-Off kovalayan İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.