  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fethiyespor’da Berk imzaladı

Fethiyespor’da Berk imzaladı

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da Berk imzaladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ligin ikinci yarısının ilk haftasını bay geçerken transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta evinde oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına başlayan Muğla ekibi, stoper bölgesine hamle yaptı. Fethiye temsilcisi, bonservisi Samsunspor'da bulunan ancak sezonun ilk yarısını Ümraniyespor'da geçiren 26 yaşındaki Berk Taşkın'ı kadrosuna katarak Ali Mert Aydın ve Serdar Ümit Deniz'in ardından takviyelerine bir yenisini ekledi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Samsunspor, Karacabey ve Erokspor formalarını da giydi. Fethiyespor 21 Ocak Pazar günü sahasında Play-Off kovalayan İnegölspor ile karşı karşıya gelecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA