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Haberler Spor Kayseri’ye icra şoku

Kayseri’ye icra şoku

HABER MERKEZİ
Kayseri’ye icra şoku

Son olarak FIFA'dan transfer yasağı alan Kayserispor sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Kayseri yerel basında yer alan iddialara göre; Kayseri Genel İcra Dairesi'nin harekete geçmesiyle kulüp açık artırmayla 27 Şubat'ta satışa sunulacak. Kayseri Genel İcra Dairesi'nden yapılan duyuruda borçtan dolayı tescilli Kayserispor Futbol Anonim Şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

STORE VE ALTYAPI DA SATILIK

'Kayserispor Futbol Anonim Şirketi' ismi için belirlenen muhammen bedel ise 35 milyon TL oldu. İcra satışı 20 Şubat 2024 tarihinde saat 14.41'de başlayacak ve 27 Şubat saat 14.41'de sona erecek. Bu tarihler arasında satış gerçekleşmezse ikinci satış ihalesi 14 Mart'ta başlayacak ve 21 Mart tarihine kadar tekliflere açık olacak. Ayrıca Kayserispor Store ismi ile Kayserispor Futbol Okulları isimleri de satışa çıkarılacak.

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