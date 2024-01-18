Adana Demir penaltılarda havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında 24Erzincanspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada penaltı atışları sonucu turu geçen taraf konuk ekip oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 65. dakikada Ziya ve 75. dakikada Özkan'ın golleriyle Erzincan ekibi 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Ancak maçı bırakmayan ev sahibi, 89'da Michut ve 90+2'de Emre Akbaba'nın golleriyle skoru eşitledi. 90 dakika ve uzatmada eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. İki ekibin de 6'şar penaltıyı gole çevirmesinin ardından seri penaltılarda Manev'in vuruşu direkten döndü ve 24Erzincan tur atladı.