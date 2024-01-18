Kültürpark’ta yeni yönetim heyecanı

Kültürpark Tenis Spor Kulübü, yeni yönetimini belirlemek amacıyla, 21 Ocak 2024 Pazar günü olağan genel kurulunu topluyor. Tolga Şekercioğlu başkanlığında 4 yıldır iş başında olan yönetim, görevini Murat Şener başkanlığında oluşturulan aday yönetim kadrosuna bırakmaya hazırlanıyor.

Murat Şener, yönetimde tecrübeli isimlere yer verirken, yeni yüzleri de kadroya dahil ederek, enerjisi yüksek bir ekip kurduklarını söylüyor. Aday yönetim kurulu üyeleri Murat Şener, Alican Bozkurt, Alper Can, Arman Gençer, Aylin Szilagyi, Elif Erginer, Gülen Talia Ertuğ, Hakkı Karaağaçlar, Hande Ogan, Leon Teri, Mert Uyaroğlu, Mustafa Çapkan, Onur Susuzlu, Tamay Hepağır, Tolga Arsan, Tuna Soyer, Uğur Aksoy ve Zeki Akman'dan oluşuyor. 82 yıldır dernek statüsünde çalışmalarını yürüten Kültürpark Tenis Kulübü, Eylül 2023 tarihinde "spor kulübü" olarak faaliyet göstermeye başladı. Dolayısıyla, 21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak seçimde iş başına gelecek yönetim kadrosu, Kültürpark Tenis Spor Kulübü'nün de seçilmiş ilk yönetim kurulu olarak anılacak.