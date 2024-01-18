Manisa FK Trabzonspor virajında

Birinci Lig'de yaptığı transferler sonrası ikinci yarının ilk maçında Kocaelispor'u mağlup eden ve hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda bugün Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibinin sahası Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı Turgut Doman'ın yöneteceği açıklandı. Tek eleme usulüne göre oynanacak müsabakada kazanan taraf tur atlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kupada turu geçmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

BARTU MANİSA'DA

Manisa FK, Afyonspor'dan Bartu Göçmen'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Bartu, "Buraya geldiğim için heyecanlıyım. Her genç oyuncu gibi ben de burada çok çalışarak üst düzeyde katkı vermek istiyorum" dedi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine imza atan Bartu, 2023-2024 sezonunda Afyonspor'a transfer oldu. Bartu, Afyonspor'da 17 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.