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Haberler Spor Merkezefendi’de Hudson şoku

Merkezefendi’de Hudson şoku

SEBAHATTİN ALP
Merkezefendi’de Hudson şoku
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e Jalen Hudson'dan kötü haber geldi. Denizli ekibinin Galatasaray Ekmas'ı 102-87 mağlup ettiği maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan ABD'li kısa forvetin aşil tendonundan sakatlandığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Bu sezon 10 maçta forma giyebilen Jalen Hudson, 25.53 dk, 14.7 sayı, 3.4 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu. Ligin 5'nci haftasında deplasmanda oynanan Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında da sakatlık geçiren 27 yaşındaki ABD'li Jalen Hudson, uzun süren sakatlık döneminin ardından Bursaspor İnfo Yatırım maçında formasına kavuşmuştu.
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