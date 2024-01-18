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Haberler Spor Pamukkaleli dartçılardan madalyalara ambargo

Pamukkaleli dartçılardan madalyalara ambargo

SEBAHATTİN ALP
Pamukkaleli dartçılardan madalyalara ambargo
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün başarılı branşlarından olan dartta sporcular 2024 yılına da hızlı başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turnuvaları 3. Ayak Müsabakaları 11-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi Dart Salonu'nda gerçekleşti. Pamukkale Belediyespor takımı 15 sporcuyla katıldığı turnuvada 4 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular ödüllerini yapılan törenle aldı. Denizli'ye dönen başarılı sporcular kentte coşkuyla karşılandı.
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