Arkas lider önünde serisini koruyacak

Arkas Spor, Efeler Ligi 16. haftasında yarın lider Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Arkas Spor, 8 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, yenilgisi bulunmayan Halkbank ise 15 galibiyet puan tablosunda 1. basamakta bulunuyor. Avrupa'da fırtınalar estiren ligde de son iki maçında sırasıyla Galatasaray ve Ziraat Bankkart'ı mağlup eden lacivert-beyazlılar, lider karşısında serisini korumak istiyor. Ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.