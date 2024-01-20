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Haberler Spor Belözoğlu’na anne tavsiyesi Oylamada A.Gücü’nün

Belözoğlu’na anne tavsiyesi Oylamada A.Gücü’nün

HABER MERKEZİ
Belözoğlu’na anne tavsiyesi Oylamada A.Gücü’nün
A.Gücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Belözoğlu, Aralık ayında yaşanan olaylardan sonra annesinin kendisine "Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın" nasihatini verdiğini söyledi. Belözoğlu, "3 Temmuz'da F.Bahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse A.Gücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir" dedi.
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