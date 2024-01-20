Ege’nin potadaki konuğu İstanbul

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Aliağa Petkimspor bugün İstanbullu rakiplerine karşı evlerinde galibiyet arayacaklar. Günün ilk maçında geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'in son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Ekmas'la kozlarını paylaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci haftanın açılış maçı saat 13.00'te başlayacak. Üst üste deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'ni dize getiren 5'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 12'nci basamakta yer alan Galatasaray'ı da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

EVİNDE FARKLI OYNUYOR

Geçen hafta deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 90-74 mağlup olan Aliağa Petkimspor 17'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan İzmir temsilcisi, Bahçeşehir engelini aşarak moral bulmak istiyor. Petkimspor ligde 16 maçta 8 galibiyetle 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 7 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor.