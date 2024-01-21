ARKAS Halkbank’ı ağırlıyor

CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, bugün Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son 2 maçında Galatasaray (D) ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, dişli rakibini de dize getirip 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirterek, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.