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Haberler Spor ARKAS Halkbank’ı ağırlıyor

ARKAS Halkbank’ı ağırlıyor

HABER MERKEZİ
ARKAS Halkbank’ı ağırlıyor
CEV Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Arkas Spor, bugün Efeler Ligi'nde lider Halkbank'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son 2 maçında Galatasaray (D) ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek çıkış yakalayan Arkas Spor, dişli rakibini de dize getirip 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden ligin ikinci yarısında önemli galibiyetlere imza attıklarını belirterek, "Halkbank maçını da kazanarak serimizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızı takımımıza desteğe salona davet ediyoruz" dedi.
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