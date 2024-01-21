Manisa BŞB yetişemedi

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor dün evinde Galatasaray'a çarpıldı: 80-83. Rakibi karşısında tüm periyotları geride tamamlayan Ege temsilcisi, başa baş bir oyun sergilese de sevinemedi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinin 21-17 geride tamamlayan Manisa, ilk devreyi de 41-38 yenik tamamladı. Üçüncü periyotta da rakibini durduramayan ekip bu bölümde de 62-58'lik skorla geride kaldı. Başa baş geç geçen son çeyrekte Manisa BŞB, hata yapmayan rakibi sarı-kırmızılılar karşısında skoru eritemedi ve salondan 83-80 mağlup ayrıldı.