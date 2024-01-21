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Haberler Spor Manisa BŞB yetişemedi

Manisa BŞB yetişemedi

Ligde son iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Ege ekibi, dün taraftarı önünde Galatasaray’a mağlup olmaktan kurtulamadı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa BŞB yetişemedi
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda oynadığı son iki maçını kazanarak dikkatleri üzerine çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor dün evinde Galatasaray'a çarpıldı: 80-83. Rakibi karşısında tüm periyotları geride tamamlayan Ege temsilcisi, başa baş bir oyun sergilese de sevinemedi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinin 21-17 geride tamamlayan Manisa, ilk devreyi de 41-38 yenik tamamladı. Üçüncü periyotta da rakibini durduramayan ekip bu bölümde de 62-58'lik skorla geride kaldı. Başa baş geç geçen son çeyrekte Manisa BŞB, hata yapmayan rakibi sarı-kırmızılılar karşısında skoru eritemedi ve salondan 83-80 mağlup ayrıldı.
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