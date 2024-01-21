Manisa FK’dan çifte bomba

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde gaza bastı ve orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic ve savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nu kadrosuna kattı. Ege temsilcisi, MKE Ankaragücü'nden 22 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Djokanovic'i sezon sonuna kadar kiralarken son olarak Çaykur Rizespor forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Djokanovic ve Sinan'ın imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan yer aldı. Djokanovic, imza sonrasıyaptığı açıklamada "Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" derken Sinan ise, "Hedefimiz sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak. Takım arkadaşlarımla çok çalışıp bunu başarmak istiyoruz" dedi.

RAKİP KEÇİÖRENGÜCÜ

İkinci yarının ilk haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1 yenip, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Trabzonspor'a elenen Manisa Futbol Kulübü bugün deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Manisa FK'da sakatlıkları süren stoper Ayberk ile orta saha Mert mücadelede forma giyemeyecek.