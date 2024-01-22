Arda yine süre alamadı

İspanyol devi Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, takımının Almeria'yı konuk ettiği lig maçında da forma şansı bulamadı. Sakatlığını atlattıktan sonra 2024'ün ilk maçında İspanya Kupası maçında ilk 11'de başlayarak 58 dakika süre alan, ardından Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid derbisinin uzatma bölümünde 9 dakika oynayan milli yıldız, Almeria karşısında aradığı süreyi alamadı. İlk yarıyı yediği şok gollerle 0-2 geride kapatan Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmayı başardı. Madrid ekibinde ikinci yarıda Joselu, Diaz, Garcia, Ceballos ve Camavinga oyuna dahil oldu. Real Madrid, bir sonraki maçında Cumartesi günü Las Palmas'a konuk olacak.