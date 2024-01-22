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Haberler Spor Manisa, Demir’le ilk kez kaybetti

Manisa, Demir’le ilk kez kaybetti

HABER MERKEZİ
Manisa, Demir’le ilk kez kaybetti
Basketbol Süper Ligi'nde evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Başantenör Hakan Demir takımın başında çıktığı 3. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87, Bahçeşehir Koleji'ni ise 81-78 mağlup eden yeşil-beyazlılar bu kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Manisa temsilcisi sey ircisi önünde Çağdaş Bodrum'dan sonra Galatasaray'a da mağlup olmaktan kurtulamadı. Manisa BŞB, hafta içi FIBA Europe Kupası'nda Fransız Gravelines'e konuk olacak.
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