Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. A Spor'dan naklen yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş

Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.