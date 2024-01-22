Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. A Spor'dan naklen yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ
EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş
Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor
Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.