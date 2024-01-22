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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 14.00'te başlayan kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlandı.

HABER MERKEZİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. A Spor'dan naklen yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş

Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

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