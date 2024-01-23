Arkas Spor’un serisi sonlandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Arkas Spor, sahasında güçlü rakibi Halkbank'a diş geçiremedi. İki kez öne geçtiği maçta sonunu getiremeyen lacivert- beyazlılar 3-2 mağlup oldu ve galibiyet serisi son buldu. CEV Kupası'nda çeyrek finale kalan ve Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen İzmir temsilcisi, ayın başarıyı ligde gösteremedi. Arkas Spor, ara vermeden 26 Ocak Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Cizre Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. Ligde 16 maç sonunda 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 26 puan toplayan lacivert-beyazlılar yedinci sırada konumlandı.