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Haberler Spor Ege Kupası'nda heyecan sürüyor! Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı

Ege Kupası'nda heyecan sürüyor! Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Ege Kupası'nda 16 yaş altı milli takımları karşılaşıyor. Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı.

AA
Ege Kupası’nda heyecan sürüyor! Türkiye ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla bu yıl 22. kez düzenlenen Ege Kupası devam ediyor.

Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun 3'üncü gününde 2 karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Türkiye, Yunanistan ile 1-1 berabere kaldı. Diğer maçta ise İrlanda, Çekya'yı 2-1 yendi.

Organizasyonda, 26 Ocak Cuma günü Türkiye-Çekya ve İrlanda-Yunanistan maçları oynanacak.

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